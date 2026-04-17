サッカー元日本代表MF中田英寿氏（49）がオーガナイザーを務める「CRAFT SAKE WEEK with OMAKASE byGMO at ROPPONGI HILLS」が17日、東京・六本木ヒルズで開幕した。

「CRAFT SAKE WEEK−」は、09年から日本全国47都道府県をめぐる旅をスタートし、400を超える酒蔵を訪れてきた中田氏がオーガナイザーを務め、16年からスタート。日本酒、農業、工芸を中心に、数多くの生産者の元を訪ね、日本が誇る文化や技術の素晴らしさに出会ってきた同氏が、日本酒の奥深さと可能性を強く感じたことでプロデュースした。日本全国から厳選された酒蔵が日替わりで出店し、昨年まで延べ125万人を動員。10周年を迎えた今回は、29日まで過去最長の13日間、開催し、過去最多の130蔵が参加した。

「CRAFT SAKE WEEK−」の魅力の1つが、食だ。今回は日本の食の豊かさを象徴する4つのテーマ

＜1＞「食のプロが惚れた名店〜日本酒と愉しむ食の最前線〜」

＜2＞「和食を支える一匙の魔法〜日本酒と引き立て合う素材の真髄〜」

＜3＞「10年を彩った記憶の一皿〜日本酒と祝う10年間の軌跡〜」

＜4＞「最高峰の造り手が紡ぐ軌跡〜日本酒と日本食文化の未来〜」

それぞれに合わせて、予約困難な銘店から実力派シェフまで、全20店のレストランでイベント限定メニューが登場する。

開幕日の17日から20日までは「食のプロが惚れた名店〜日本酒と愉しむ食の最前線〜」をテーマに、幻冬舎のライフスタイル誌「GOETHE」の人気企画「ゲーテイスト」により選ばれたレストランが出店。食を愛する幻冬舎の見城徹社長（75）作詞家の秋元康氏（67）放送作家・脚本家の小山薫堂氏（61）と中田氏が推薦した

＜1＞ess.(イタリアン・東京)

＜2＞厨 七代目 松五郎(居酒屋・東京)

＜3＞ウブ(洋食・東京)

＜4＞吉春(餃子・東京)

＜5＞Ramen Break Beats(ラーメン・東京)

の5店が出店。厨 七代目 松五郎は、TBS系「人生最高レストラン」25年11月22日放送回に出演した見城氏が絶賛した「キューバサンド」や、テレビ朝日「キッチンカー大作戦」で番組歴代最高得点を記録した「鶏肉豆腐2色仕立て」などを提供。また、行列店として有名なRamen Break Beatsは、イベント限定レシピの「しじみ SIOらぁ麺」などを提供し、初日の開場直後から、列ができる盛況ぶりだった。

◆中田英寿（なかた・ひでとし）1977年（昭52）1月22日、山梨県甲府市生まれ。同県立韮崎高から95年にJリーグのベルマーレ平塚（現J1湘南ベルマーレ）に加入。98年にセリエA（イタリア）ペルージャに移籍し、ローマ、パルマ、ボローニャ、フィオレンティーナ、そしてプレミアリーグ（イングランド）ボルトンと渡り歩く。98年フランス、02年日韓、06年ドイツとワールドカップ（W杯）3大会に出場。ドイツ大会後の2006年（平18）7月3日に現役を引退。国際Aマッチ77試合出場11得点。オリンピックにも96年アトランタ、00年シドニーの2大会に出場。

引退後は世界約90カ国、150以上の都市と日本全国を旅した。その中で、日本酒のおいしさと文化的可能性を強く感じたことから、15年に「株式会社JAPAN CRAFT SAKE COMPANY」を設立。日本酒開発やイベントコンサルティング、日本酒アプリ「Sakenomy」、日本酒のトレーサビリティーシステム「Sake Blockchain」の開発など幅広い活動を行っている。また、日本酒以外にも日本文化を国内外に紹介するため、旅の軌跡を紹介するウェブメディア「に・ほ・ん・も・の」や、厳選した作り手を紹介し多言語で出版される書籍「に・ほ・ん・も・の」（KADOKAWA）など、多くのメディアで情報を発信している。

◆「CRAFT SAKE WEEK−」の特色と経緯 蔵元が自ら日本酒を振る舞うことで、参加者は日本酒の選び方や楽しみ方を直接、聞くこともできる。それぞれの酒蔵のこだわりや特徴の違いなどを知ることで、日本が誇る“SAKE”文化に触れ、日本酒の魅力を再発見できるイベントだ。これまで東京・六本木をはじめ、九州では博多、東北では仙台などの地域でも開催。18年10月には、スペイン・バルセロナで開催された国際PR協会（IPRA）主催する国際PRアワードの最高峰「ゴールデン・ワールド・アワーズ」（GWA）でアート＆エンターテインメント部門の最優秀賞を受賞した。

20年以降は、新型コロナウイルスの感染拡大を受け開催が見送られてきたが、22年9月には東京・国立代々木競技場で開催された複合型都市型フェス「J−WAVE presents INSPIRE TOKYO〜BEST MUSIC ＆ MARKET〜」の中で、スピンオフ企画ながら3年4カ月ぶりに「CRAFT SAKE WEEKEND 2022 at INSPIRE TOKYO」を開催。コロナ禍から日常が戻り始めた23年には、六本木で本イベントとして約4年ぶりに開催した。