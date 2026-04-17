【その他の画像・動画等を元記事で観る】 STU48の1期生として加入以来、長らくグループを牽引してきた石田千穂が、4月22日に3rd写真集『天職』を発売。このたび同写真集のデジタル版が、紙版と同日の4月22日にリリースされることが決定した。 ■彼女史上最高のオトナSEXYカットに挑戦 通算3冊目の写真集となる『天職』では、彼女の新境地を切り拓くべく、シンガポールのリゾート地にて撮影を敢行。