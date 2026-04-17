STU48石田千穂3rd写真集『天職』紙版と同日にデジタル版の発売が決定！「大胆に大人になった私を撮影していただきました」
STU48の1期生として加入以来、長らくグループを牽引してきた石田千穂が、4月22日に3rd写真集『天職』を発売。このたび同写真集のデジタル版が、紙版と同日の4月22日にリリースされることが決定した。
■彼女史上最高のオトナSEXYカットに挑戦
通算3冊目の写真集となる『天職』では、彼女の新境地を切り拓くべく、シンガポールのリゾート地にて撮影を敢行。
開放的な雰囲気のなかで、ランジェリーやビキニ姿の他、彼女史上最高のオトナSEXYカットにも挑戦している。
圧倒的に艶っぽい、ファンだけでなく誰もが大満足間違いなしの1冊。写真集の最新情報は、写真集公式Xでチェックしよう。
■石田千穂 コメント
STU48の石田千穂です。
卒業を記念して集英社さんから3rd写真集を発売させていただきます。
シンガポールで美味しいご飯を沢山食べながら、自然に、そして大胆に大人になった私を撮影していただきました。
STU48での活動を始めた、15歳の頃の私と比べると本当にお姉さんになりました。
感慨深いです。
とっても特別で大切な1冊、大好きな皆さんに見ていただける日がとても楽しみです。
■書籍情報
2026.04.22 ON SALE
『STU48石田千穂 サード写真集「天職」』
※デジタル版、紙版、同日販売
※『週プレ グラジャパ！』ではグラジャパ！限定カット付きで配信中
(C)集英社／菊地泰久
■関連リンク
写真集公式X
https://x.com/chiho_ishida_pb
STU48 OFFICIAL SITE
https://sp.stu48.com