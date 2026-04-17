STU48石田千穂3rd写真集『天職』紙版と同日にデジタル版の発売が決定！「大胆に大人になった私を撮影していただきました」

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STU48の1期生として加入以来、長らくグループを牽引してきた石田千穂が、4月22日に3rd写真集『天職』を発売。このたび同写真集のデジタル版が、紙版と同日の4月22日にリリースされることが決定した。

■彼女史上最高のオトナSEXYカットに挑戦

通算3冊目の写真集となる『天職』では、彼女の新境地を切り拓くべく、シンガポールのリゾート地にて撮影を敢行。

開放的な雰囲気のなかで、ランジェリーやビキニ姿の他、彼女史上最高のオトナSEXYカットにも挑戦している。

圧倒的に艶っぽい、ファンだけでなく誰もが大満足間違いなしの1冊。写真集の最新情報は、写真集公式Xでチェックしよう。

■石田千穂 コメント