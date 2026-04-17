ビーケージャパンホールディングスは、4月17日から、人気シリーズ“ビッグマウス”から、直火焼きの100％ビーフパティを、香ばしい刻みベーコンを使用した、コク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」で仕上げた「ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」「オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」の2商品を期間限定で発売する。バーガーキングの直火焼きだから旨い、炎で焼いた香