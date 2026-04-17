ビーケージャパンホールディングスは、4月17日から、人気シリーズ“ビッグマウス”から、直火焼きの100％ビーフパティを、香ばしい刻みベーコンを使用した、コク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」で仕上げた「ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」「オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」の2商品を期間限定で発売する。

バーガーキングの直火焼きだから旨い、炎で焼いた香ばしい100％ビーフパティから肉の旨味が溢れ出す、人気シリーズ“ビッグマウス”から、直火焼きの100％ビーフパティに、香ばしい刻みベーコンを使用した、コク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」で仕上げた「ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」「オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」の2商品が新登場する。



「ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」

「ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」は、直火焼きの100％ビーフパティ2枚に、スモーキーなベーコン4枚とチェダーチーズ2枚、アクセントのピクルスを重ねた。さらに、クリーミーなマヨソースに、香ばしい刻みベーコンの旨味と炒めたオニオンの甘みが引き立つ、コク深い新開発「特製スモークベーコンソース」を合わせた、スモーキーなおいしさを味わえる大型本格バーガーになっている。



「オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」

「オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」は、直火焼きの100％ビーフパティ2枚に、カリカリの食感とジュワっと溢れ出す甘みがやみつきになる「オニオンリング」とチェダーチーズ2枚、アクセントのピクルスを重ねた。さらに、クリーミーなマヨソースに、香ばしい刻みベーコンの旨味と炒めたオニオンの甘みが引き立つ、コク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」を合わせた、ボリューム満点のダブルビーフバーガーになっている。

“ビッグマウス”シリーズファンの皆様も、正統派本格バーガー好きの人々も、コク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」で仕上げた「ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」「オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」を大きく口を開けて楽しんでほしい考え。

［小売価格］

ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス

単品：1490円

セット：1790円

オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス

単品：1490円

セット：1790円

（すべて税込）

［発売日］4月17日（金）

バーガーキング＝https://www.burgerking.co.jp