ＮＰＢエンタープライズは１７日、昨季まで巨人２軍監督を務め、今季は２軍公式戦に参加するオイシックスの「チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）」を務める桑田真澄氏（５８）が、侍ジャパンＵ１２代表監督に就任すると発表した。侍ジャパンＵ１２代表監督は過去に、３月のＷＢＣでトップチームを率いた井端弘和氏らが歴任。桑田氏は８月９日から中国・杭州で行われる「第１２回ＢＦＡＵ１２アジア野球選手権」で指