自民党の保守派議員でつくる「日本の尊厳と国益を護（まも）る会」は１７日、安定的な皇位継承に向け、旧宮家の男系男子を皇族の養子とするか、女性皇族の婿養子とすることを可能にする皇室典範改正を求める提言を衆参両院議長に提出した。同会代表の青山繁晴衆院議員によると、両院議長からは「皇室のあり方は国家の基本に関わる極めて重要な事柄で、先送りが許されない課題だ」などの返答があったという。