FC町田ゼルビアは現地４月17日、サウジアラビアのジッダで集中開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの準々決勝で地元のアル・イテハドと対戦。試合を前に中東メディアがこの一戦を展望した。アラブ系のスポーツメディア『Yalla Shoot』が注目したのは、アル・イテハドの日本クラブに対する過去の戦績だ。同メディアによると、アル・イテハドの日本クラブとの対戦は過去に４試合あり、３