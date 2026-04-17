「日本サッカーの発展を考えれば…」町田は“タレント軍団”相手に勝利なるか。Jリーグ勢に３勝１敗、中東メディアが断言「心理的優位はアル・イテハド」【ACLE】
FC町田ゼルビアは現地４月17日、サウジアラビアのジッダで集中開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの準々決勝で地元のアル・イテハドと対戦。試合を前に中東メディアがこの一戦を展望した。
アラブ系のスポーツメディア『Yalla Shoot』が注目したのは、アル・イテハドの日本クラブに対する過去の戦績だ。
同メディアによると、アル・イテハドの日本クラブとの対戦は過去に４試合あり、３勝１敗、10得点・５失点。初対戦は1999年で、ジュビロ磐田とのホームゲームで０−１と敗れたが、アウェーゲームでは２−１と逆転勝利を収めた。2009年のACLでは、名古屋グランパスにホームで６−２と大勝、アウェーでも２−１で勝利している。
『Yalla Shoot』は、「アル・イテハドは日本のクラブに対する過去の好成績に基づくと、心理的には明らかに優位に立っている」としつつも、「日本サッカーの発展を考えれば、この試合は決して容易ではない。準決勝への切符をつかむためには高い集中力が求められる」と伝えており、町田を侮れない相手として位置づけている。
アル・イテハドは、サウジアラビアリーグで優勝14回を誇る同国屈指の古豪。モロッコ代表のユセフ・エン＝ネシリやフランス代表のムサ・ディアビ、ブラジル代表のファビーニョ、ポルトガル代表のダニーロ・ペレイラら代表クラスを数多く擁する。
“タレント軍団”を相手に、町田はアジア４強への切符を手にできるか。試合は、日本時間18日の午前３時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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アラブ系のスポーツメディア『Yalla Shoot』が注目したのは、アル・イテハドの日本クラブに対する過去の戦績だ。
同メディアによると、アル・イテハドの日本クラブとの対戦は過去に４試合あり、３勝１敗、10得点・５失点。初対戦は1999年で、ジュビロ磐田とのホームゲームで０−１と敗れたが、アウェーゲームでは２−１と逆転勝利を収めた。2009年のACLでは、名古屋グランパスにホームで６−２と大勝、アウェーでも２−１で勝利している。
『Yalla Shoot』は、「アル・イテハドは日本のクラブに対する過去の好成績に基づくと、心理的には明らかに優位に立っている」としつつも、「日本サッカーの発展を考えれば、この試合は決して容易ではない。準決勝への切符をつかむためには高い集中力が求められる」と伝えており、町田を侮れない相手として位置づけている。
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