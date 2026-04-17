17日（金）、公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）が2026年度バレーボール男子日本代表チームの登録メンバー人を発表した。 6月から7月にかけて行われるネーションズリーグの後、2028年のロサンゼルスオリンピックの出場権をかけたアジア選手権、さらにその直後には愛知県で開催されるアジア競技大会を迎える2026年の日本代表。キャプテンは2021年から6年連続でOHの石