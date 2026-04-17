17日（金）、公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）が2026年度バレーボール男子日本代表チームの登録メンバー人を発表した。

6月から7月にかけて行われるネーションズリーグの後、2028年のロサンゼルスオリンピックの出場権をかけたアジア選手権、さらにその直後には愛知県で開催されるアジア競技大会を迎える2026年の日本代表。キャプテンは2021年から6年連続でOHの石川祐希（ペルージャ）が務める。

また、初選出は4人。河東祐大（ジェイテクトSTINGS愛知）、デ アルマス アライン（サントリーサンバーズ大阪）、武田大周（東レアローズ静岡）、17歳の一ノ瀬漣（鎮西高校）が選ばれた。なお、キューバ出身で2024年2月に日本国籍を取得したアラインは国籍変更に関する規定により6月から国際大会の参加が可能となる。

ロラン・ティリ監督が先取したこの登録メンバーから選抜された選手が、ネーションズリーグ2026から第20回アジア競技大会までの間、合宿や大会に参加していく。

■登録メンバー一覧（背番号順）



▼氏名／ポジション／所属/



西田有志／OP／大阪ブルテオン

小野寺太志／MB／サントリーサンバーズ大阪

深津英臣／S／ウルフドッグス名古屋

宮浦健人／OP／ウルフドッグス名古屋

大塚達宣／OH／ミラノ（イタリア）

山内晶大／MB／大阪ブルテオン

新井雄大／OH／広島サンダーズ

関田誠大／S／サントリーサンバーズ大阪

河東祐大／S／ジェイテクトSTINGS愛知

髙橋健太郎／MB／ジェイテクトSTINGS愛知

富田将馬／OH／大阪ブルテオン

髙橋藍／OH／サントリーサンバーズ大阪 小川智大／L／サントリーサンバーズ大阪

石川祐希（◎）／OH／ペルージャ（イタリア）

甲斐優斗／OH／大阪ブルテオン

村山豪／MB／東京グレートベアーズ

西本圭吾／MB／広島サンダーズ

西山大翔／OP／大阪ブルテオン

備一真／L／ヘウム（ポーランド）

山本智大／L／大阪ブルテオン

永露元稀／S／広島サンダーズ

デアルマスアライン／OH／サントリーサンバーズ大阪

エバデダンラリー／MB／大阪ブルテオン

髙橋慶帆／OP／パリ・バレー（フランス）

下川諒／S／サントリーサンバーズ大阪

後藤陸翔／OH／東京グレートベアーズ

武田大周／L／東レアローズ静岡

麻野堅斗／MB／早稲田大学4年

三輪大将／MB／広島サンダーズ

西川馨太郎／MB／大阪ブルテオン

工藤有史／OH／VC長野トライデンツ

佐藤駿一郎／MB／ウルフドッグス名古屋

川野琢磨／OP／早稲田大学2年

一ノ瀬漣／OH／鎮西高校3年

伊藤吏玖／MB／東京グレートベアーズ

髙橋和幸／L／ジェイテクトSTINGS愛知

山田大貴／OP/OH／東レアローズ静岡

