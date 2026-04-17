（資料写真）高校野球の春季神奈川県大会は１８日、ベスト８を懸けて４回戦８試合を県内４球場で行う。勝ったチームは夏の神奈川大会の第２シード以上が決まる。１６強に残った公立校は橘、横浜清陵、神奈川工、川和の４チーム。橘は日大藤沢と、横浜清陵は慶応と、神奈川工は相洋と、川和は横浜創学館とそれぞれ対戦する。