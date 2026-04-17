TBS系「ゴゴスマ」にリモート出演ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が17日、自身のインスタグラムで現役引退を発表した。日本初の快挙から約2か月での報告。TBS系「ゴゴスマ」にリモート出演した安藤美姫さんは、「（引退が）あるんじゃないかなと思っていた」などと話した。三浦と木原は午前7時15分ごろ、共同投稿で「この度、三浦