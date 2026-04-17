TBS系「ゴゴスマ」にリモート出演

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が17日、自身のインスタグラムで現役引退を発表した。日本初の快挙から約2か月での報告。TBS系「ゴゴスマ」にリモート出演した安藤美姫さんは、「（引退が）あるんじゃないかなと思っていた」などと話した。

三浦と木原は午前7時15分ごろ、共同投稿で「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました。チーム結成当初から応援してくださった皆様、本当にありがとうございました」などと記した。

TBS系「ゴゴスマ」では、りくりゅうの引退発表を特集。リモート出演した元世界女王の安藤さんは、「スケーターという立場でいろいろな発言だったり、今後についてというところを聞いていて、私はもしかしたら（引退が）あるんじゃないかなとは思ってました」と明かした。

24歳の三浦と33歳の木原。安藤さんは「これから先の人生の方が長いと思いますし、指導者として2人は選手に動いて見せてあげられる」とした上で、「私は（引退が）早いとは思わない」と話した。

りくりゅうは「これからもペアを、日本の皆様にもっと知っていただけるよう、新しいことに2人で挑戦していきます」としている。指導者転身にも意欲を見せており、安藤さんは「今後のペア、フィギュアスケート界にとって本当に力になると思います」と期待を込めていた。



（THE ANSWER編集部）