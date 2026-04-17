京都府南丹市の山林に男子児童（11）の遺体が遺棄された事件で、逮捕された父親（37）が、逮捕前の任意の取り調べで「首を絞めつけて殺した」という趣旨の供述をしていたことがわかりました。また、容疑者の自宅からは車が押収されています。捜査本部が設置されている京都府警南丹署の前から、最新情報の報告です。

（ＭＢＳ柳瀬良太記者の報告）

南丹署では安達優季（あだち・ゆうき）容疑者（３７）の取り調べが行われていますが、１７日午前９時ごろ、安達容疑者は捜査車両に乗せられ、京都地方裁判所に向かいました。

１６日と同じで、車内はカーテンがひかれ、その様子をうかがい知ることはできませんでした。

その後、午前１１時半ごろ、レッカー車にのせられた車が警察署内に入りました。自宅から安達容疑者名義の車を押収したということで、１７日朝からは様々な動きがありました。

今後、遺体の移動を安達容疑者の車で行ったのかどうかも含めて、本格的に捜査するものとみられます。

また、結希さんの死亡をめぐり、安達容疑者が逮捕前の任意の取り調べで「首を絞めつけて殺した」という趣旨の供述をしていたことが、捜査関係者への取材で新たに分かりました。