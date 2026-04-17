（嘉義中央社）南部・嘉義市で約7年にわたり進められてきた歴史建築、旧市公所（役所）庁舎の改修計画・工事が完了した。歴史的な外観を残しつつ、新たなデザインの理念も取り入れ、文化と嘉義の精神を兼ね備えた新たな空間となった。今後民間の運営委託先を選んだ上で、一般に公開される予定だ。嘉義市政府が16日に発表した報道資料によると、旧市公所庁舎は2016年に歴史建築に登録され、保存と再利用のプロジェクトが進められて