嘉義市の旧市公所庁舎、改修完了 民間の運営委託先選び一般公開へ／台湾
（嘉義中央社）南部・嘉義市で約7年にわたり進められてきた歴史建築、旧市公所（役所）庁舎の改修計画・工事が完了した。歴史的な外観を残しつつ、新たなデザインの理念も取り入れ、文化と嘉義の精神を兼ね備えた新たな空間となった。今後民間の運営委託先を選んだ上で、一般に公開される予定だ。
嘉義市政府が16日に発表した報道資料によると、旧市公所庁舎は2016年に歴史建築に登録され、保存と再利用のプロジェクトが進められてきた。19年から計画・設計費として385万台湾元（約2000万円）を計上した他、22年からは3カ年計画で総額2億5730万元（約13億円）を投じ、工事が実施された。
黄敏恵（こうびんけい）市長は、日中には建物本来の姿、夜間にはライトアップで一層の美しさを見せ、時間帯ごとに異なる独特の風貌を見せると紹介。1階と2階の運営委託先募集はすでに始まっていると語った。
嘉義市政府財政税務局などによると、旧市役所庁舎は1954年に建設。82年に嘉義市が省轄市に昇格すると、98年まで市政府のオフィスとして使われた。嘉義市で唯一、完全な形で残されている市政関連の歴史建築で、市の昇格の歴史を見届けたとともに、地方自治の歴史を物語る重要な記念的空間だという。
改修作業では洗い出し仕上げの外壁、人造石の階段、木製の扉や窓を残したと説明。作業中に見つかった遺構や貴重な施工技法なども複数見つかり、保存したとしている。
（黄国芳／編集：齊藤啓介）
嘉義市政府が16日に発表した報道資料によると、旧市公所庁舎は2016年に歴史建築に登録され、保存と再利用のプロジェクトが進められてきた。19年から計画・設計費として385万台湾元（約2000万円）を計上した他、22年からは3カ年計画で総額2億5730万元（約13億円）を投じ、工事が実施された。
嘉義市政府財政税務局などによると、旧市役所庁舎は1954年に建設。82年に嘉義市が省轄市に昇格すると、98年まで市政府のオフィスとして使われた。嘉義市で唯一、完全な形で残されている市政関連の歴史建築で、市の昇格の歴史を見届けたとともに、地方自治の歴史を物語る重要な記念的空間だという。
改修作業では洗い出し仕上げの外壁、人造石の階段、木製の扉や窓を残したと説明。作業中に見つかった遺構や貴重な施工技法なども複数見つかり、保存したとしている。
（黄国芳／編集：齊藤啓介）