今年のGWはどこ行く？ グローバル旅行アプリ「スカイスキャナー」が今から間に合うおすすめ旅行先を一挙公開！今年のゴールデンウィーク、最大9連休の計画はもうバッチリですか？ 「円安で海外はちょっと……」と諦めかけているあなたに朗報です！旅行検索アプリ「スカイスキャナー」が、膨大なデータから導き出した「2026年GWのおすすめ旅行先5選」を発表しました。気になる候補は、日本から約2時間で行ける韓国・釜