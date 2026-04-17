タイトーは、Nintendo Switch/PlayStation 5用アクションゲーム『バブルボブル シュガーダンジョン ブースト』を8月20日に発売することを発表した。あわせて本日より予約が開始されている。 【画像あり】ゲームのスクリーンショット・スペシャルパック内容物 本作は、今年で40周年を迎える『バブルボブル』シリーズの最新作だ。 泡はきドラゴンのバブルンを操作し、入るたびに