タイトーは、Nintendo Switch/PlayStation 5用アクションゲーム『バブルボブル シュガーダンジョン ブースト』を8月20日に発売することを発表した。あわせて本日より予約が開始されている。

【画像あり】ゲームのスクリーンショット・スペシャルパック内容物

本作は、今年で40周年を迎える『バブルボブル』シリーズの最新作だ。

泡はきドラゴンのバブルンを操作し、入るたびに変化するダンジョンを冒険するステップアップ型のアクションゲームだ。バブルアクションを駆使して敵を倒しながらお宝を集め、バブルンを強化して新たなスキルを習得し、より深いステージへ進んでいく。MAPを開拓しながら迷路のように繋がる部屋を探検する巨大なお城のステージ「キャッスル」も用意されている。さらに、1997年に発売された家庭用版『バブルシンフォニー』の移植作品も同時収録される。

『ブースト』では新要素が複数追加される。主人公バブルンの双子の弟・ボブルンが登場し、ダンジョン内の「ボブルンゲート」をくぐると3種類のボーナスゲートから行き先を選択できるようになる。宝箱やアイテムが多数入手できるステージ、一気に敵を倒してコンボを稼げるステージ、階層をスキップできるゲートの3つが用意されている。また、無敵になれるアイテムをはじめとするドロップアイテムの種類や出現率が大幅に引き上げられるほか、各種バランス調整も実施される。

なお、Steamにて現在発売中の『バブルボブル シュガーダンジョン』も同日に無償大型アップデートが実施され、『バブルボブル シュガーダンジョン ブースト』として遊べるようになる。

Nintendo Switch版はパッケージとして通常版（5,280円・税込）に加え、オリジナルサウンドトラックCDとアートブック（B5判・全60ページフルカラー）がセットになったスペシャルパック（8,910円・税込）が登場する。スペシャルパックはAmazon.co.jpエビテンおよびエビテン（ebten）限定での販売となる。

サウンドトラックにはゲームミュージック全25曲を収録。アートブックにはキャラクターの設定資料やコンセプトアートに加え、『ブースト』の追加設定資料やキャラクター紹介など、デジタル版にはない限定ページも掲載される。

また、Amazon / Amazon.co.jpエビテンおよびエビテン（ebten）/ スクウェア・エニックス e-STOREでの予約特典として、オリジナルステッカーが付属する。特典は数量限定で、なくなり次第終了となる。

さらに、5月1日から5月3日にかけて東京ビッグサイトで開催される「EVO Japan 2026」にて、本作の最速試遊会が実施される。試遊した来場者にはバブルンクッキーのアクリルキーホルダーがプレゼントされる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）