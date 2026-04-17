お笑いコンビ「相席スタート」の山添寛（40）が16日放送のテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。知られざる人気芸人の姿を伝えた。同番組で「まだ本人に言えてないことがあって」と切り出した山添。イベントの営業で静岡を訪れ、トイレの個室に入っていたところ、同じく出演していた「マユリカ」中谷が入って来た。他に誰もいないと思ったのか、中谷は1人でネタの練習を始めたといい、「へぇーっ！」「へぇ