お笑いコンビ「相席スタート」の山添寛（40）が16日放送のテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。知られざる人気芸人の姿を伝えた。

同番組で「まだ本人に言えてないことがあって」と切り出した山添。イベントの営業で静岡を訪れ、トイレの個室に入っていたところ、同じく出演していた「マユリカ」中谷が入って来た。

他に誰もいないと思ったのか、中谷は1人でネタの練習を始めたといい、「へぇーっ！」「へぇーっ！」「どうもー！」と大声を張り上げた。

山添は、その様子を個室内で秘かに伺っていたが「凄い1個だけ、ボケが気になることを言ってた」と告白。そのワードを「パソコンとか持ってないんですかー！？」と再現すると、スタジオでは「どういうネタ？」「ガジェット系の漫才」と笑いが。

さらに山添は「ですよ。さんもいまだに、“あ〜いとぅいまて〜ん”の練習を」と暴露。共演したステージの袖が、パーテーションで区切られただけの簡易なものだったといい、「ネタをやってる最中に、パーテーションの上から、ですよ。さんの手が」と、決めポーズの仕草をしてみせた。

「ずっとギリギリまで」という山添に、共演者からは「“とぅいま”ね、“とぅいま”のとこね」「まじめというか、ね」と感心の声が上がっていた。