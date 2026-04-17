自身の両親から孫である子の入学祝いとして5万円を受け取ったものの、お祝いに対して半返しが必要ではないかと悩む人もいるかもしれません。 特に高額なお祝いに対してはお返しも高額となるため、家計への負担もあり判断に迷う場面もあるでしょう。入学祝いはお祝いごとの一種ですが、結婚祝いや出産祝いとは性質が異なるため、お返しの考え方にも違いがあります。 本記事では、入学祝いにおけるお返しの基本的な考