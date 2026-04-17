両親から「入学祝5万円」をもらいました。妻は「半返しで2万5000円必要」と言いますが、正直出費がキツイです…入学祝でもお返しなしは“マナー違反”になりますか？ 基本的な考え方とは

入学祝いにお返しは必要？

入学祝いは、子どもの成長や節目を祝うために、親戚や祖父母など、親しい間柄で贈られることが一般的です。

親しい身内同士で、かつ子どもに対する贈り物のため、結婚祝いや出産祝いのように、半返しを行う文化とは異なります。特に、祖父母からの入学祝いは、「孫の成長を応援したい」という気持ちによるものであることが多いと考えられます。

そのため、形式的に半額相当の品物を返さなければいけないというものではありません。「入学祝いにはお返しが不要」という考え方が一般的に浸透しているため、お返しがないからといってマナー違反にはならないことが基本です。



入学祝いにお返しするなら半返しが基本？

一方で、一般的な贈答マナーとして、感謝の気持ちを伝えるためにお返ししたい、と考えることも自然なことです。実際に「入学内祝い」として、関連するギフト商品も広く使われており、入学祝いに対してお返しをするという認識も、一定程度広がっています。

入学内祝いの目安額は、いただいた金額の3分の1～半額程度といわれています。ただし、祖父母などから高額な入学祝いを受け取った場合にはこの限りではなく、負担の少ない範囲でお礼をしても失礼にはあたらないと考えられます。

こうした背景をふまえると、祖父母から5万円の入学祝いを受け取った場合、必ずしも2万5000円の半返しを用意する必要はありません。むしろ高額なお返しは、かえって相手に気を遣わせてしまう可能性もあります。

どうしても形としてお返しをしたい場合は、一般的な相場にこだわらず、数千円程度のお菓子など、負担にならない範囲で十分と考えられます。

また、入学祝いは子どもに対する贈り物であることから、簡単なお返しの品に、子ども本人に関するお返しを添えると喜ばれるでしょう。例えば、入学後の様子や写真などを共有することで、感謝の気持ちを示すことができます。

大事なことは、金額ではなく丁寧にお礼を伝えることです。何も連絡しないまま、受け取りっぱなしにすることは避けましょう。



金額にとらわれず相手に感謝の気持ちを伝えよう

入学祝いは、基本的にお返しが必須とされるものではありませんが、入学内祝いとしてお返しをすることが、一定程度認知されているのも事実です。

お返しを用意するときの目安とされるのは、いただいた金額の3分の1～半額程度ですが、無理に半額返しにこだわる必要はありません。子どもの入学後の様子を伝えたり、写真などをプレゼントしたりすることで、相手に感謝の気持ちを伝えることもできます。

入学祝いのお返しは、半返しが必須と考えて金額にとらわれすぎるのではなく、感謝の気持ちがしっかり伝わる形を考えるとよいでしょう。

執筆者 : 東雲悠太

FP2級、日商簿記3級、管理栄養士