【モデルプレス＝2026/04/17】超個性派“期限切れJK”3人組クリエイターユニット“くれまぐ”ことくれいじーまぐねっとのエアが4月15日、自身のInstagramを更新。ミニスカートとブーツのコーディネートを披露し、反響が寄せられている。【写真】美人YouTuber「スタイルレベチ」の美脚◆エア、ミニスカで美脚輝くエアは「ツインテールの日」とつづり、東京スカイツリーをバックにしたショットを複数枚投稿。ツインテールのヘアスタ