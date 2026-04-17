エア （C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/17】超個性派“期限切れJK”3人組クリエイターユニット“くれまぐ”ことくれいじーまぐねっとのエアが4月15日、自身のInstagramを更新。ミニスカートとブーツのコーディネートを披露し、反響が寄せられている。

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◆エア、ミニスカで美脚輝く


エアは「ツインテールの日」とつづり、東京スカイツリーをバックにしたショットを複数枚投稿。ツインテールのヘアスタイルにTシャツ、デニムのミニスカート、レザーのショートブーツというカジュアルなコーディネートで、スラリと長い脚が際立っている。

◆エアの投稿に反響


この投稿は「クールで憧れる」「スタイルレベチ」「格好良すぎる」「ラインが本当に美しい」などと注目を集めている。（modelpress編集部）

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