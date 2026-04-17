昨季4勝を挙げて年間女王になった佐久間朱莉（23）の快進撃の始まりは、17日に開幕する「KKT杯バンテリンレディスオープン」（熊本空港CC）での初優勝だった。プロ5年目の4月に悲願成就。この勝利をきっかけに、その後3勝を挙げ、一気に頂点に立った。【もっと読む】マスターズ予選敗退の片岡尚之はなぜ「禁句」を口にしたのか佐久間は、昨年鬼籍に入った尾崎将司の弟子だが、同門の西郷真央（24）も2022年の開幕戦初Vで大きく