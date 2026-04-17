Image: Amazon 待ってました！ その進化ァ！TVのHDMI端子にぶっ刺せば、あっという間にスマートテレビ。そんな夢のようなデバイスがAmazonの「Fire TV Stick」。すでに導入済みだよ！という方も多いと思いますが、もしそれが数年前のモデルで、操作にもっさり感とかを感じているなら、いい乗り換え先、出ました。まぁ、同じFire TV Stickなのですが、新型が出たのです！ 【New】Amazo