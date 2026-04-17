川上球審に振り切ったバットが…ヤクルト球団とオスナが謝罪プロ野球のヤクルトは17日、公式Xを更新。16日の試合中、頭部にバットが直撃し交代した川上拓斗球審へのお見舞いメッセージを投稿した。また当事者となったホセ・オスナ内野手も自身のXに「申し訳ありませんでした」と書き込んだ。16日に神宮球場で行われたDeNA戦の8回に事故は起きた。打席のオスナが振り切ったバットが川上球審の頭部を直撃。その場に倒れこんで試