川上球審に振り切ったバットが…ヤクルト球団とオスナが謝罪

プロ野球のヤクルトは17日、公式Xを更新。16日の試合中、頭部にバットが直撃し交代した川上拓斗球審へのお見舞いメッセージを投稿した。また当事者となったホセ・オスナ内野手も自身のXに「申し訳ありませんでした」と書き込んだ。

16日に神宮球場で行われたDeNA戦の8回に事故は起きた。打席のオスナが振り切ったバットが川上球審の頭部を直撃。その場に倒れこんで試合は中断し、場内も騒然となった。川上審判はすぐに担架に乗せられ退場。控え審判が入り、配置を変更して、試合は再開された。

ヤクルトは17日、公式Xに「昨日の試合中に、主審の方が負傷により途中退場される場面がございました。心よりお見舞い申し上げますとともに、早いご回復をお祈り申し上げます」との投稿を行っている。

またオスナも自身のXに英語で「私のバットが球審に当たってしまったことについて、大変申し訳なく思っています。彼が無事であることを願っています。本当に申し訳ありませんでした」と書き込んだ。ファンからは様々なコメントが寄せられた。

「球団公式でこういうの上がってるのみたことないな」

「心よりご回復を祈念しております」

「球審の方の回復をお祈りします。球団の皆様、オスナさんのメンタルケアをお願いします」

川上審判は新潟県出身の30歳。グラウンドでの危険がクローズアップされ「審判にも肘当てや脛当てなどのガードが必要かも」という声もあった。



（THE ANSWER編集部）