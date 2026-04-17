フリューとNTTドコモビジネスは4月16日、セキュリティ機能を標準搭載したIoT向けのNaaS（Network as a Service）である「docomo business SIGN」を用いて、プリントシール機（以下、プリ機）のセキュリティ実証実験を開始することを発表した。今回の実証では、SIMレベルでの脅威検知と遮断や不正利用の検知、簡易位置情報の把握、運用ポータルでの一元管理を検証する。個人情報を扱うエンタメIoTに適した先回り型の安全基盤を構築