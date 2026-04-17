元フジテレビでフリーの平井理央アナウンサー（４３）が、水上アスレチックなどを楽しむ長女の姿を公開した。１７日までにインスタグラムを更新し「イベント司会の翌日は娘と清水公園で水上アスレチックとニジマス釣り共通点としてはどちらも夜ぐっすり眠れますｗ！！」と水上アスレチックやニジマス釣りを満喫する愛娘の姿を披露。続けて「脳を使ったなという日、身体を使ったなという日だと、睡眠の質は身体を動かした日