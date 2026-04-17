元フジテレビでフリーの平井理央アナウンサー（４３）が、水上アスレチックなどを楽しむ長女の姿を公開した。

１７日までにインスタグラムを更新し「イベント司会の翌日は娘と清水公園で水上アスレチックとニジマス釣り 共通点としてはどちらも夜ぐっすり眠れますｗ！！」と水上アスレチックやニジマス釣りを満喫する愛娘の姿を披露。

続けて「脳を使ったなという日、身体を使ったなという日だと、睡眠の質は身体を動かした日の方が上だと思っていたけれど、実際は“適度な緊張感”や“集中”も、自律神経には良い刺激になるのかもしれません。よく眠れる日は、いい負荷がかかった日。今週後半も頑張ろー！！」とつづった。

この投稿には「理央さん、可愛いです 娘さんと素敵な時間をお過ごし出来て良かったですね」「お美しいです」「より一層、美しくなりましたね 素敵です」「素晴らしいですね ただただ尊敬するばかりです！お写真、本当にきれいです」などのコメントが寄せられている。

平井アナは２００５年４月フジテレビ入社。「すぽると！」のキャスターを務めるなど絶大な人気を誇った。プライベートでは１２年７月に同局ディレクターと結婚し９月末で退社。１７年１０月に第１子女児の出産を報告したが、２２年１２月に離婚を公表。すっかりママになった現在の姿に、コメント欄には「ママ頑張ってますね！」といった声も寄せられた。