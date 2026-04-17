◇インターリーグパドレス5−2マリナーズ（2026年4月16日サンディエゴ）パドレスは16日（日本時間17日）、本拠でのマリナーズ戦に勝利。連勝を8まで伸ばした。2回にタティスの2点打など4安打を集めて一挙4点。4−2の7回にはマチャドの適時打でリードを広げた。投げては先発したビューラーが5回0/3を5安打2失点と粘投。パドレス移籍後4度目の先発で待望の初勝利を挙げた。5−2の9回は剛腕クローザー、ミラーがクロフ