元HKT48の村重杏奈さんは4月16日、自身のInstagramを更新。キスをするような影絵ショットや密着ショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】村重杏奈のラブラブショット「凄すぎます」村重杏奈さんは「こんな事ってあるんですか？フランス行きの飛行機後ろは丸山れい。フランスに丸山れいがいる！！じゃあもうここは渋谷じゃん！渋谷完成！」とつづり、5枚の写真を投稿。ほほにキスする影絵ショットや、レストランと思われる場