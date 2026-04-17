「え？」「やばい」村重杏奈、フランスでのキス影絵ショットに反響！ 「これは凄い！」
元HKT48の村重杏奈さんは4月16日、自身のInstagramを更新。キスをするような影絵ショットや密着ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】村重杏奈のラブラブショット
コメントでは「凄すぎます」「これは凄い！」「フランス似合うね？？」「永野のギャグじゃんw」や「え？1枚目かっこよ」「やばい」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
【写真】村重杏奈のラブラブショット
「凄すぎます」村重杏奈さんは「こんな事ってあるんですか？フランス行きの飛行機後ろは丸山れい。フランスに丸山れいがいる！！じゃあもうここは渋谷じゃん！渋谷完成！」とつづり、5枚の写真を投稿。ほほにキスする影絵ショットや、レストランと思われる場所でキスする寸前まで顔を近づけた密着ショットなど、丸山さんとの仲むつまじい様子が収められています。
「全員美しすぎます」3月18日にはInstagramで家族ショットを投稿した村重さん。こちらでは家族との密着ショットを公開しています。ファンからは「村重家っていつも幸せそうだよね」「全員美しすぎます」などのコメントが寄せられました。今後の投稿にも注目したいですね。
(文:熱帯夜)