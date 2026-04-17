東京午前は円安・ドル高。ドル円は１５９．４５円付近まで強含んだ。米国とイランの追加協議が期待されている反面、公式に実施の日程が伝わることもなく、警戒感が高まりつつあることが逃避的なドル買いを後押し。ホルムズ海峡の実質的な封鎖が続き、世界各国で燃料不足が危惧され、日本も危惧の対象となっていることは円相場を圧迫。 ユーロ円は１８７．７４円付近、ポンド円は２１５．５０円付近、豪ドル円は１１４