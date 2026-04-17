●2026年3月の米国株式市場の振り返り（2026年4月配信） 「もし手元にある道具がハンマーだけなら、あらゆる問題が釘に見えてしまうものです。」 ――アブラハム・マズロー（1908年4月1日?1970年6月8日） エイプリルフールにちなむ話題です。1957年のこの日、BBCは放送史上でも有名なメディアのジョークとして語り継がれる番組を放映しました。それは、スイスの農家が木からスパゲッテ