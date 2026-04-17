エネルギー、高配当指数のパフォーマンス際立つ【ヴェロシュのウォール街 Watch】
●2026年3月の米国株式市場の振り返り（2026年4月配信）
「もし手元にある道具がハンマーだけなら、あらゆる問題が釘に見えてしまうものです。」
――アブラハム・マズロー（1908年4月1日?1970年6月8日）
エイプリルフールにちなむ話題です。1957年のこの日、BBCは放送史上でも有名なメディアのジョークとして語り継がれる番組を放映しました。それは、スイスの農家が木からスパゲッティを収穫しているという内容の報道でした。信頼の厚いリチャード・ディンブルビー氏の落ち着いたナレーションのもと、春の日差しの中で枝から垂れ下がるパスタが乾燥している様子が映し出されました。スパゲッティの原材料を知らない視聴者はこれを真に受け、BBCには「スパゲッティの木を育てる方法」を尋ねる問い合わせが数百件寄せられました。BBCはユーモアを交えて、「スパゲッティの小枝をトマトソースの缶に入れて、うまく育つことを祈ってください」と回答しました。約70年経った今でも、この伝説的なエピソードは「信頼できる情報源」がいかに大きな影響力を持つかを示す好例として研究されています。これは、どれほど荒唐無稽な内容でも、演出次第で事実のように受け取られてしまうという典型的な教訓です。以下は本日のマーケット・ダッシュボードです。
* S&P500(R)は、イラン関連のニュースが緊張緩和を示唆したことを受けて2.9％上昇し、昨年5月以来の最大の上昇率を記録しました。前日の反発にもかかわらず、米国市場の指標となる同指数は月間で5.0％下落し、過去1年で最悪の月となりました。セクター別ではエネルギーのみが10.4％上昇した一方、資本財・サービスは8.4％下落し、最も大きな下落となりました。
* 年初来のセクター別ではエネルギーが際立ったパフォーマンスを示した一方で、ファクター別ではS&P 500高配当指数が特に優れたパフォーマンスを示しました。同指数は第1四半期にS&P500を10.8％ポイント上回る6.5％の上昇を示し、2021年3月以来最大の四半期アウトパフォーマンスを記録しました。同指数はS&P500構成銘柄のうち高配当の80社を対象とし、企業規模による偏りを抑えるため均等加重方式を採用しています。同指数のセクター別のオーバー／アンダーウェイトおよび各GICS(R)セクター内の銘柄選択と配分による超過リターンを分析すると、全11セクターのうち8セクターでプラスの超過リターンを上げていました。これは、特定銘柄に依存するのではなく幅広い銘柄がアウトパフォーマンスに寄与したことを示しています。
* 世界的に株式が下落する中、債券は逃げ場となる投資対象にはなりませんでした。クレジット全般および複数地域をカバーする弊社の各指数はいずれも下落を記録しました。中でも英国債（ギルト）は最も大きく下落し、iBoxx GBP Gilts指数は先月4.4％下落しました。
* 株式および債券がともに苦戦する中、コモディティは際立ったパフォーマンスを示しました。S&P GSCI商品指数は第1四半期に40％上昇し、1991年の指数算出開始以来、四半期ベースで最大の上げ幅となりました。エネルギーが最も高いリターンで全体を牽引しましたが、他のコモディティセクターもすべてプラス圏で四半期を終えました。
［執筆者］
ベネデック・ヴェロシュ
S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス
指数戦略部門
ディレクター
このレポートは、英文原本から参照用の目的でS&Pダウ・ジョーンズ・インデックス（SPDJI）が作成したものです。SPDJIは、翻訳が正確かつ完全であるよう努めましたが、その正確性ないし完全性につきこれを保証し表明するものではありません。英文原本についてはこちらをご参照ください。
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［免責事項］
著作権(C) 2026年 S＆Pグローバルの一部門であるS＆Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLC。不許複製、Standard ＆ Poor's、S＆P、S＆P 500、は、S＆Pの一部門であるスタンダード・アンド・プアーズ・フィナンシャル・サービシーズLLC（以下「S＆P」）の登録商標です。LATIXX、MEXICO TITANS及びSPCIは、S＆Pグローバル一部門であるスタンダード・アンド・プアーズ・フィナンシャル・サービシーズLLC（以下「S＆P」）の商標です。「ダウ・ジョーンズ」は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLC（以下「ダウ・ジョーンズ」）の登録商標です。商標は、S＆Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCにライセンス供与されています。本資料の全体または一部の再配布、複製、そして（または）複写を書面による承諾なしに行うことを禁じます。
株探ニュース
「もし手元にある道具がハンマーだけなら、あらゆる問題が釘に見えてしまうものです。」
――アブラハム・マズロー（1908年4月1日?1970年6月8日）
エイプリルフールにちなむ話題です。1957年のこの日、BBCは放送史上でも有名なメディアのジョークとして語り継がれる番組を放映しました。それは、スイスの農家が木からスパゲッティを収穫しているという内容の報道でした。信頼の厚いリチャード・ディンブルビー氏の落ち着いたナレーションのもと、春の日差しの中で枝から垂れ下がるパスタが乾燥している様子が映し出されました。スパゲッティの原材料を知らない視聴者はこれを真に受け、BBCには「スパゲッティの木を育てる方法」を尋ねる問い合わせが数百件寄せられました。BBCはユーモアを交えて、「スパゲッティの小枝をトマトソースの缶に入れて、うまく育つことを祈ってください」と回答しました。約70年経った今でも、この伝説的なエピソードは「信頼できる情報源」がいかに大きな影響力を持つかを示す好例として研究されています。これは、どれほど荒唐無稽な内容でも、演出次第で事実のように受け取られてしまうという典型的な教訓です。以下は本日のマーケット・ダッシュボードです。
* S&P500(R)は、イラン関連のニュースが緊張緩和を示唆したことを受けて2.9％上昇し、昨年5月以来の最大の上昇率を記録しました。前日の反発にもかかわらず、米国市場の指標となる同指数は月間で5.0％下落し、過去1年で最悪の月となりました。セクター別ではエネルギーのみが10.4％上昇した一方、資本財・サービスは8.4％下落し、最も大きな下落となりました。
* 年初来のセクター別ではエネルギーが際立ったパフォーマンスを示した一方で、ファクター別ではS&P 500高配当指数が特に優れたパフォーマンスを示しました。同指数は第1四半期にS&P500を10.8％ポイント上回る6.5％の上昇を示し、2021年3月以来最大の四半期アウトパフォーマンスを記録しました。同指数はS&P500構成銘柄のうち高配当の80社を対象とし、企業規模による偏りを抑えるため均等加重方式を採用しています。同指数のセクター別のオーバー／アンダーウェイトおよび各GICS(R)セクター内の銘柄選択と配分による超過リターンを分析すると、全11セクターのうち8セクターでプラスの超過リターンを上げていました。これは、特定銘柄に依存するのではなく幅広い銘柄がアウトパフォーマンスに寄与したことを示しています。
* 世界的に株式が下落する中、債券は逃げ場となる投資対象にはなりませんでした。クレジット全般および複数地域をカバーする弊社の各指数はいずれも下落を記録しました。中でも英国債（ギルト）は最も大きく下落し、iBoxx GBP Gilts指数は先月4.4％下落しました。
* 株式および債券がともに苦戦する中、コモディティは際立ったパフォーマンスを示しました。S&P GSCI商品指数は第1四半期に40％上昇し、1991年の指数算出開始以来、四半期ベースで最大の上げ幅となりました。エネルギーが最も高いリターンで全体を牽引しましたが、他のコモディティセクターもすべてプラス圏で四半期を終えました。
ベネデック・ヴェロシュ
S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス
指数戦略部門
ディレクター
このレポートは、英文原本から参照用の目的でS&Pダウ・ジョーンズ・インデックス（SPDJI）が作成したものです。SPDJIは、翻訳が正確かつ完全であるよう努めましたが、その正確性ないし完全性につきこれを保証し表明するものではありません。英文原本についてはこちらをご参照ください。
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