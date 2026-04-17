17日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比680円安の5万9090円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万8930.87円に対しては159.13円高。出来高は1万5013枚となっている。 TOPIX先物期近は3782ポイントと前日比44.5ポイント安、現物終値比10.57ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 59090-68