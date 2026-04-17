日経225先物：17日正午＝680円安、5万9090円
17日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比680円安の5万9090円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万8930.87円に対しては159.13円高。出来高は1万5013枚となっている。
TOPIX先物期近は3782ポイントと前日比44.5ポイント安、現物終値比10.57ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59090 -680 15013
日経225mini 59090 -685 253945
TOPIX先物 3782 -44.5 27141
JPX日経400先物 34250 -415 819
グロース指数先物 768 -4 1589
東証REIT指数先物 1921 -8 51
株探ニュース
TOPIX先物期近は3782ポイントと前日比44.5ポイント安、現物終値比10.57ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59090 -680 15013
日経225mini 59090 -685 253945
TOPIX先物 3782 -44.5 27141
JPX日経400先物 34250 -415 819
グロース指数先物 768 -4 1589
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