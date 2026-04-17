　17日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比680円安の5万9090円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万8930.87円に対しては159.13円高。出来高は1万5013枚となっている。

　TOPIX先物期近は3782ポイントと前日比44.5ポイント安、現物終値比10.57ポイント高で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59090　　　　　-680　　　 15013
日経225mini 　　　　　　 59090　　　　　-685　　　253945
TOPIX先物 　　　　　　　　3782　　　　 -44.5　　　 27141
JPX日経400先物　　　　　 34250　　　　　-415　　　　 819
グロース指数先物　　　　　 768　　　　　　-4　　　　1589
東証REIT指数先物　　　　　1921　　　　　　-8　　　　　51

株探ニュース