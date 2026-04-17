将棋の伊藤園お〜いお茶杯第67期王位戦・挑戦者決定リーグ紅組が4月17日、東京・千駄ケ谷の将棋会館で行われ、永世王位資格保持者の羽生善治九段（55）と王位挑戦経験をもつ佐々木大地七段（30）が現在対局中だ。羽生九段は現在2勝1敗で紅組優勝の可能性を残しており、藤井聡太王位（竜王、名人、棋聖、棋王、王将、23）への挑戦権獲得へ前進できるか、大きな注目が集まっている。【映像】羽生九段VS佐々木七段 注目の一戦“真