将棋の伊藤園お〜いお茶杯第67期王位戦・挑戦者決定リーグ紅組が4月17日、東京・千駄ケ谷の将棋会館で行われ、永世王位資格保持者の羽生善治九段（55）と王位挑戦経験をもつ佐々木大地七段（30）が現在対局中だ。羽生九段は現在2勝1敗で紅組優勝の可能性を残しており、藤井聡太王位（竜王、名人、棋聖、棋王、王将、23）への挑戦権獲得へ前進できるか、大きな注目が集まっている。

【映像】羽生九段VS佐々木七段 注目の一戦

“真夏の七番勝負”と言われる王位戦への挑戦者決定リーグが進行中。両者が所属する紅組は、4月15日に行われた4回戦で前期挑戦者の永瀬拓矢九段（33）が菅井竜也八段（34）に敗れ全勝者が不在となった。本局を戦う羽生九段は2勝1敗で4回戦を迎えており、佐々木七段、最終局の菅井八段に勝利した場合はプレーオフ以上の進出が決まる。なお、佐々木七段は1勝2敗でこの一戦を迎えた。

過去の公式戦での対戦成績は全7局で、羽生九段の3勝4敗。リーグ開幕前の抽選で先手・後手が決まっており、佐々木七段の先手番で角換わりの出だしとなった。注目の一戦を制するのはどちらか。持ち時間は各4時間。

【昼食の注文】

羽生善治九段 たんぱく質スペシャルボウル

佐々木大地七段 ダブルかけ（日替わり、キーマカレー）

【昼食休憩時の残り持ち時間】

▲佐々木大地七段 3時間20分（消費40分）

△羽生善治九段 3時間7分（消費53分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）