2026年4月8日にメジャーデビューを果たした、4人組ガールズバンド「Faulieu.（フォリュー）」。透明感のある歌声と芯のあるサウンドで独自の世界観を描く彼女たちの中で、ギターを担当するKahoさんは、「音楽は音だけでなく、視覚的な印象も含めて伝わるもの」と考えています。 今回は、そんなKahoさんが“日常の切り取り方”へのこだわりを深めるなかで出会った、コンパクトデジカメ「aiwa cam DCB-2」を試用。スマートフォン