2026年4月8日にメジャーデビューを果たした、4人組ガールズバンド「Faulieu.（フォリュー）」。透明感のある歌声と芯のあるサウンドで独自の世界観を描く彼女たちの中で、ギターを担当するKahoさんは、「音楽は音だけでなく、視覚的な印象も含めて伝わるもの」と考えています。

今回は、そんなKahoさんが“日常の切り取り方”へのこだわりを深めるなかで出会った、コンパクトデジカメ「aiwa cam DCB-2」を試用。スマートフォンでは再現しきれない質感や空気感の魅力、そしてその視覚的表現が自身の音楽活動にどのような共鳴をもたらすのかをアーティストならではの感性で綴ってもらいました。

“音楽と視覚的表現の交差点”。Kaho流カメラへのこだわり

「Faulieu.」のギター担当・Kahoさん

Faulieu.でギターを担当しているKahoです。

普段からデジカメはSNS用の撮影でよく使用していて、主に2種類のカメラを使い分けています。

1つ目はソニー「VLOGCAM ZV-1」で、弾いてみた動画などの撮影に使用しています。コロナ禍で音楽をファンの方に届けづらくなったタイミングで、何か別の手段で音楽を届けられないかと考え、手に入れました。

手軽に扱えるのにしっかりとした画質で撮れる点が気に入っていて、日常的に活躍している存在です。特にInstagramのリール制作で使用することが多く、画質の良さがそのまま見え方や閲覧数にも影響していると感じています。

2つ目はカシオ「EXILIM OPTICAL 3x」です。少し古いデジカメですが、中学受験が終わったタイミングで手に入れた思い出のあるカメラで、今でもレトロな写りを求めるタイミングで使っています。あえて画質を落としたいシーンや、雰囲気を重視した作品を撮りたいときに選ぶことが多く、用途によって使い分けています。

音楽は音だけでなく、視覚的な印象も含めて伝わるものだと感じています。写真や映像はその入り口になるからこそ、しっかりこだわりたいです。

「aiwa cam DCB-2」をレビュー

アイワマーケティングジャパン 「aiwa cam DCB-2」 直販価格：1万800円（税込）

使ってみたアイテム

本体サイズ：（約）幅100×奥行25×高さ61mm（突起部を除く） 重量：（約）124g（電池含む） 撮像素子：CMOSセンサー 有効画素数：（約）1600万画素 レンズ：F/1.8、f=4.836mm 焦点距離：34mm（35ミリ判換算）

レトロなフォルムに一目惚れ！ スマホにはない“空気感”と“余白”を求めて

今回、aiwa cam DCB-2を使ってみようと思った理由は、フォルムに一目惚れしたことがきっかけです。かわいくてどこかレトロなデザインに惹かれたことに加えて、今っぽいエモさのある写真が撮れそうだなと直感的に感じました。

高画質でくっきり写るカメラももちろん魅力的ですが、私のようなアマチュアにはその役割はスマートフォンでも十分に担えると感じています。それよりも少し空気感や想像の余白を残せるような、デジカメならではの写りを表現できそうなビジュアルに惹かれました。

また、バンド活動では機材や荷物が多くなりがちなので、その中でも気軽に持ち運べるカメラがあればいいなとも思っていました。実際に手に取ってみると、カバンに入れているのを忘れてしまうくらいの軽量さが印象的でした！ サイズ感もコンパクトで、ライブの日にもプライベートでも無理なく持ち運べるのがうれしいポイントです。

今回ブラックとホワイトの2色をお借りしましたが、個人的にはブラックが持ち物に自然となじみやすく、より使いやすい印象でした。シンプルながらもどこかレトロな雰囲気のあるデザインで、最先端のガジェットとは違う魅力があります。

ボタンの押し心地はどこかおもちゃのような軽さがあり、それも逆に親しみやすく、直感的に操作できる点も印象的でした。

↑aiwa cam DCB-2のレトロな外観に一目惚れしたというKahoさん。軽量・コンパクトな点も機材や荷物が多くなりがちなバンド活動には好相性とのこと

日常を非日常へ変える“フラッシュ”機能。あえての不便さが生み出す、記憶に残る1枚が撮影できる楽しさ

特に気に入った機能は“フラッシュ”です。白っぽくパキッと光るフラッシュで、クールな質感を引き出してくれるのが印象的でした！

明るい場所でもあえてフラッシュを使うことで、日常の何気ない瞬間がオシャレで非日常的に切り撮れる感覚があり、デジカメならではの撮る楽しさが広がるポイントだと感じました。

また、ビデオ撮影もできる点が印象的で、写真だけでなく動画でもデジカメ特有の質感をそのまま残せるのが魅力的です。

普段は弾いてみた動画を高画質で撮ることが多いのですが、あえて少しラフで質感のある映像として残すのも面白そうだなと思い、実際にこのカメラで撮ってみたいと思いました。

スナップのしやすさに関しては、スマホのように瞬時に撮れるというよりは、「撮ろう！」と思ってしっかり構える感覚に近いです。起動や動作がややゆっくりなぶん、そのテンポも含めてレトロな空気感があり、1枚1枚を大切に撮りたくなる印象でした。

スマホのような便利さがないぶん、しっかり足を止めて景色を見ることも増え、その不便さが新鮮でカメラを構えるのが楽しかったです。

↑aiwa cam DCB-2は動画撮影にも対応。写真同様、独特な質感で撮影できる

Kahoによる「aiwa cam DCB-2」実写作品例を紹介！

メンバーのオフショットや、香川で撮影した海、鏡越しのセルフショット、桜、プロジェクターを使ったカットなど、さまざまなシーンを撮影してきました。どれも私たちのリアルな日常です（笑）。

※写真をクリックすると拡大表示されます

メンバーのオフショットは、事務所で撮影しました。フラッシュを使うことで、ほどよい抜け感が生まれ、ラフでかわいらしい空気感をそのまま残すことができました。普段の彼女たちが切り取れたと思います。

海の写真は遠征先の香川県で撮影しました。青が太陽光と混ざってとてもきれいに写りました。

鏡越しのセルフショットも、光の入り方や距離感がちょうどよく、自分を自然に切り取れる感覚がありました。外だけでなく部屋の光との相性もとても良かったです。

また、桜のカットでは淡い色合いの中にも輪郭がしっかりと残り、季節感のある1枚に仕上がりました。

プロジェクターの写真は、とある撮影の様子を写真に納めました。普段とは違う雰囲気の作品を作ることができたのも印象的です。

いずれの写真もどこか温かみのある仕上がりで、ただ気軽にスマートフォンで撮影するのとは違い、一度立ち止まって画角や光を意識しながら撮ったことで、その瞬間の記憶ごと残っている感覚がありました。どれもお気に入り写真です！

カメラが導く新たな日常。音と視覚の共鳴による、さらなる音楽表現の追求へ

今回使用してみて感じたのは、aiwa cam DCB-2はスマートフォンでは物足りなくなってきた方にこそおすすめしたいカメラだということです。スマホで手軽にきれいに撮れる時代だからこそ、あえて少し質感や空気感に個性のある写りを楽しめる点が魅力だと感じました。

低画質の写真が余白を生み、受け取り手の想像力も広がるなと思いました。実際に使うなかで、ただ記録するための写真ではなく、“作品として残す”という意識が自然と強くなったのも印象的でした。

これからはメンバーの日常、ライブの裏側や移動中の空気感など、その瞬間にしかない表情をもっと積極的に残していきたいです。私たちが奏でる音楽に近いコンセプトの景色や日常を切り取って、MV（ミュージックビデオ）っぽく加工するのもありだと思いました。

音だけでなく、視覚的な表現も含めて作品だと考えているからこそ、このカメラは自分の表現の幅を広げてくれる存在だと感じました。

↑「aiwa cam DCB-2はスマホ写真に物足りなさを感じている人にこそおすすめ」とアーティストならではの視線でその魅力を語るKahoさん

リリース情報

Major 1st Album「MiX」（2026年4月8日発売）

詳細 Streaming & DL 購入

ツアー情報

Faulieu. Major 1st TOUR “MiX” -PHASE01-

4月29日（水・祝）Veats Shibuya （東京）5月10日（日) KLUB COUNTER ACTION （北海道）5月22日（金）MACANA（宮城）5月30日（土）Yise （広島）6月6日（土）LIVE HOUSE Queblick（福岡）6月19日（金） ell.SIZE（愛知）6月27日（土）OSAKA MUSE（大阪）

チケットぴあ e+ (イープラス) ローチケ お友達チケット受付中

Faulieu. Major 1st TOUR “MiX” -PHASE02-

7月18日（土）HANASPACE（台北）

Faulieu. Major 1st TOUR “MiX” -PHASE03-

8月1日（土）LIQUIDROOM（東京）

LINK

Faulieu.公式サイト

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The post スマホ時代にあえて選ぶ、デジカメならではの醍醐味―「Faulieu.」のギタリスト・Kahoがレトロなコンデジに魅せられた理由 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.