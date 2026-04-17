猫の寿命を延ばす食事のポイント5つ 愛猫の健康を守る食事のポイントは、基本に忠実であることです。特別なものを与える必要はありません。ここでは、猫を長生きさせるための食事について詳しく解説していきます。 1.主食は総合栄養食 キャットフードには「総合栄養食」「一般食（間食）」「療法食」など、目的別に種類があります。そのうち、毎日の主食として与えられるのは「総合栄養食」だけです。