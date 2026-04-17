猫の寿命を延ばす食事のポイント5つ

愛猫の健康を守る食事のポイントは、基本に忠実であることです。特別なものを与える必要はありません。ここでは、猫を長生きさせるための食事について詳しく解説していきます。

1.主食は総合栄養食

キャットフードには「総合栄養食」「一般食（間食）」「療法食」など、目的別に種類があります。そのうち、毎日の主食として与えられるのは「総合栄養食」だけです。

総合栄養食とは、そのフードと水だけで猫が健康を維持できるよう、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルなど必要な栄養素がバランスよく配合されたキャットフードを指します。フードを選ぶ際は、パッケージに「総合栄養食」と記載されているかどうかを必ず確認しましょう。

なお、缶詰やパウチのウェットフードは嗜好性は高いのですが「一般食」が多く、総合栄養食と一緒に与えることを前提としています。ウェットフードをメインに与える場合は、かならず「総合栄養食」と書かれているものを選ぶようにしてください。

2.ライフステージにあった食事を与える

猫は成長段階によって必要な栄養バランスが異なります。一般的に、生後12か月頃までが子猫期、1歳以上が成猫期、7歳以上がシニア期とされており、それぞれの段階に応じたフードを選ぶのが基本です。

たとえば、成長期の子猫には高タンパク、高カロリーの食事が必要なため、成猫用フードでは栄養不足になります。逆に、成猫が子猫用フードを食べ続ければ肥満のリスクが生じます。そして、シニア期は代謝や体の機能が衰えていくため、成猫用フードでは内臓への負担が大きくなるといった具合です。

愛猫の健康を守るためには、年齢に合ったフードを与えるようにしましょう。

3.1日の量を守り適切な回数で与える

パッケージに記載された 給餌量は、猫の体重や年齢、運動量を考慮した目安量です。猫によって必要な量は異なります。体重の増減を見ながら調整してあげましょう。

また「かわいいから」「おねだりするから」という理由で与え過ぎると肥満になり、糖尿病や関節炎、心臓疾患、尿路疾患などの病気のリスクが高まります。おやつを与える場合は、1日の摂取カロリーの10～20%以内に抑えることが推奨されています。

1日の給餌回数は、子猫は月齢によって3～4回、成猫2回が基本です。シニア期になると、食が細くなる猫もいますので、様子を見ながら3回程度に分けて与えるのがよいでしょう。

4.療法食は獣医師の指示で与える

腎臓病、尿路疾患、糖尿病などの治療の補助を目的とした療法食は、特定の栄養素を制限、調整したフードです。病気を抱えた猫の治療を補助する目的で作られているため、健康な猫に与えると逆に体調を崩す可能性があります。

療法食は食べる薬のようなものです。病気の予防目的で療法食を与える飼い主さんもいるようですが、無意味どころか有害でさえあります。自己判断で与えることは絶対にやめましょう。

また、療法食を与えている途中で飼い主さんの判断で変更、中断することもNGです。病気の悪化や治療効果を低下させる可能性を否定できません。

療法食は、定期的に動物病院で状態を確認しながら、獣医師の指示のもとで与えるのが原則です。

5.人間の食べ物を与えない

ねぎ類、チョコレート、ぶどう、アルコールなど、猫に有害な食材は多数あります。これらは、人間にとっては美味しい食べ物ですが、猫の健康に影響を与え、最悪は命を奪う原因にもなります。

また「少しなら大丈夫」といわれているものでも、積み重なると健康を損なうこともあるため注意が必要です。

人間の食事のお裾分けが習慣化すると、盗み食いや誤食につながる場合もあります。人間の食べ物を与えるのはできるだけ避けるようにしましょう。

健康維持のコツとは？

猫の健康維持には、毎日の健康チェックが欠かせません。ごはんの量や食べ方、排泄の状況と回数、体重測定などが病気の早期発見、早期治療につながります。

とくに、体重管理は重要です。肥満は、糖尿病、心臓疾患、関節炎、肝リピドーシスなど、命に関わる疾患のリスクを高めますので、毎月決まった日に計測することを習慣にするとよいでしょう。

また、水分摂取量の確保も重要です。猫はもともと水分摂取量が少ない傾向があり、泌尿器系トラブルを起こしやすいといわれています。ドライフード中心の食事であれば、ウェットフードを組み合わせる、飲み水の場所を複数用意するなどして飲水量を増やすように工夫しましょう。

まとめ

猫の寿命を延ばす食事に、特別な食材は必要ありません。

総合栄養食を主食にする ライフステージに合ったフードを選ぶ 給餌量を守る 療法食は獣医師の指示に従う 人間の食べ物を与えない

この5つを継続することが、健康寿命を支える食事の基本です。猫のからだは食べたものでできています。食事をおろそかにすることは、健康をないがしろにする行為でもあります。寿命を延ばす食事のポイントを参考に、できることからはじめましょう。

迷ったときは自己判断せず、かかりつけの獣医師に相談することをおすすめします。

(獣医師監修：葛野莉奈)