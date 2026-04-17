Mozillaが、コントロールと独立性を重視したオープンソースのエンタープライズ向けAIクライアント「Thunderbolt」を2026年4月16日に発表しました。これは自己ホスト型のAIインフラを構築したい組織を対象としており、ユーザーが自らモデルやツールを選択できるAIクライアントとして設計されています。Thunderbolt - AI You Controlhttps://www.thunderbolt.io/Thunderbolt - AI You Controlhttps://www.thunderbolt.io/announcing-