『サイエンス・オブ・ランニング 』（クリス・ネイピア：著／前河洋一：監修／三浦生紗子：翻訳／カンゼン）が2026年4月17日に発売される。 【写真】ランニングで故障しやすい部位とは 本書は世界でシリーズ累計発行部数177万部を突破した書籍の日本版。ランニングの解剖学／故障の予防／筋力強化のエクササイズ／トレーニング法といった章立てで、5kmのランニングからマラソンまで、幅広いレベルや目標に対応す