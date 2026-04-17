シリーズ累計177万部を突破したランニング本『サイエンス・オブ・ランニング』が日本に上陸

『サイエンス・オブ・ランニング 』（クリス・ネイピア：著／前河洋一：監修／三浦生紗子：翻訳／カンゼン）が2026年4月17日に発売される。

【写真】ランニングで故障しやすい部位とは

本書は世界でシリーズ累計発行部数177万部を突破した書籍の日本版。ランニングの解剖学／故障の予防／筋力強化のエクササイズ／トレーニング法といった章立てで、5kmのランニングからマラソンまで、幅広いレベルや目標に対応するトレーニングとエクササイズのプログラムが収録されたランニング本。

ハイレベルなCGやデータを使用しながら、自身の走法を分析し効率と安全性を最大限まで高める方法を学ぶことができる本書。エクササイズごとに筋肉の動きを解説し、自力で正確に取り組めるトレーニング方法を身に着けることができる。

また身体のエネルギーの仕組みを理解し、より多くのエネルギーを蓄え、 効率的に変換するトレーニング法も掲載。初心者から経験豊富な競技者まで、故障を予防しながら目標の達成まで伴走することを目指した1冊となっている。

著者のクリス・ネイピア（CHRIS NAPIER）はカナダ陸上競技連盟の理学療法士。臨床現場に立ち、ランニング障害の予防を専門に研究を続け、オリンピック、コモンウェルスゲームズ、パンアメリカン競技大会、世界選手権の代表チームで選手のケアやサポートを担当。1996 年ジュニア陸上競技選手権（カナダ）銀メダル、1997 年大学陸上選手権大会（カナダ）中距離種目銅メダル。2010年にマラソンに転向、本書の共著者ジェリー・ジアックをコ－チとして自己ベストを更新中。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）